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Корниенко: Петраков продолжает требовать с нас результата, несмотря на то, что сейчас происходит

Национальная сборная Украины
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Коуч сборной работает, не покладая рук

Корниенко: Петраков продолжает требовать с нас результата, несмотря на то, что сейчас происходит

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко дал комментарий о своем вызове в ряды национальной сборной Украины.

"Я украинец. Когда меня вызывают в национальную сборную, то это лучшее, что может быть для меня. Я должен защищать честь своей страны. Для меня это очень важно".

Мы говорили по телефону несколько раз с Александром Петраковым во время войны. О футболе говорили не так много. Прежде интересовались о безопасности друг друга. Первые разговоры были об этом. Потом уже больше общались напрямую об игре. Тренер спрашивал, поддерживаю ли я форму, каково мое самочувствие. Мы всегда были на связи.

Я отлично знаю Петракова. Это человек, который не будет отходить от своего. Он на первом месте ставит результат. Несмотря на то, что происходит сейчас, он будет продолжать требовать с нас", – сказал Корниенко.

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В статье: Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Александр Петраков Виктор Корниенко
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