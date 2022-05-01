Администратор сборной Украины: Сложно было организовать сборы в условиях военного положения

Старший администратор сборной Украины Александр Кистикин прокомментировал сбор подопечных Александра Петракова в Словении:

“Впервые за все годы существования национальной сборной Украины мы отправляемся на сборы в условиях военного положения. Трудно было все это организовать. Спасибо за поддержку УЕФА и президенту УАФ Андрея Павелко. Сегодня он в командировке в Полтаве.

Мы выражаем огромную благодарность ВСУ за защиту нашей страны. Приглашаем наших воинов поддерживать сборную Украины в товарищеских и официальных матчах”, - сказал Кистикин.