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Национальная сборная Украины

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Администратор сборной Украины: Сложно было организовать сборы в условиях военного положения

Национальная сборная Украины
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Но все-таки удалось

Администратор сборной Украины: Сложно было организовать сборы в условиях военного положения

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Старший администратор сборной Украины Александр Кистикин прокомментировал сбор подопечных Александра Петракова в Словении:

“Впервые за все годы существования национальной сборной Украины мы отправляемся на сборы в условиях военного положения. Трудно было все это организовать. Спасибо за поддержку УЕФА и президенту УАФ Андрея Павелко. Сегодня он в командировке в Полтаве.

Мы выражаем огромную благодарность ВСУ за защиту нашей страны. Приглашаем наших воинов поддерживать сборную Украины в товарищеских и официальных матчах”, - сказал Кистикин.

Отметим, что сборная Украины должна собраться в начале мая на базе вблизи столицы Словении Любляны. Впереди ее ждут товарищеские матчи, один из которых состоится в Германии. Также 1 июня стартует ряд официальных встреч.

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В статье: Украина война с Россией
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