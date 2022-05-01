Маркевич: Команда сборной Украины сильнее шотландской

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о шансах "сине-желтых" пройти Шотландию и плей-офф отборе на ЧМ-2022:

“ — Мирон Богданович, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?

— Здесь палка о двух концах. Да, шотландские сборники выступают в сильных чемпионатах, опыт у них солидный, но футболисты не роботы и к лету усталость где-то да будет сказываться. Конечно, и у нас есть ребята, которые играют в Европе, но в тоже время динамовцы и горняки не обременены соревновательным периодом. Так что здесь многое будет зависеть от тренерского штаба нашей команды, как он подведет коллектив к этому противостоянию. И очень важно, чтобы все лидеры сборной Украины были здоровы.

Лично я считаю, что у нас команда посильнее, чем шотландская, даже, несмотря на нынешнюю ситуацию, в которой оказался отечественный футбол. Нужно просто выйти и сыграть, как мы умеем.

— В какой форме, на ваш взгляд, сборники “Динамо” и “Шахтера”, если судить по их матчам в благотворительном турне?

— Эти матчи проходят без особого напряжения для футболистов, тем не менее, лучше проводить спарринги, чем просто тренироваться. Вся надежда, но сбор национальной команды, когда коллектив соберется в полном составе. Вот там нужно сработать по максимуму.

— Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах?

— В первой половине года ребята выглядят неплохо. Пусть не все получают должную игровую практику, но легионеры обязаны повести за собой команду. Мы это видели уже не один раз.

— Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине в июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова?

— Посмотрим. Опять же, здесь важно, чтобы наставники сборной хорошо сработали. Вроде времени много, но его и немного. На мой взгляд, в поединке с Шотландией очень серьезно нужно отнестись к стандартным положениям, особенно возле наших ворот. Практически вся игра соперника строится на силовой борьбе, верховых передачах, стандартах… А у нас с этим ситуация обстоит не лучшим образом. Пока я уверен в одном, что наша команда выйдет на эту игру с сильными эмоциями, но как все сложится, увидим 1 июня”, - сказал Маркевич.