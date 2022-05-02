Сборная Украины прибыла в Словению

Первые представители национальной сборной Украины в воскресенье, вечером, 1 мая, прибыли в тренировочный центр Футбольного союза Словении. Во время войны путь сине-желтых на выездной сбор ожидаемо был значительно дольше, чем при мирных обстоятельствах, когда почти до любого пункта назначения в Европе можно добраться самолетом за два-три часа.

Как сообщает пресс-служба УАФ, дорога на автобусе (с ночевкой в Ужгороде) заняла полтора суток. Вместе с главным тренером Александром Петраковым в Словению из Украины прибыли четыре футболиста: Дмитрий Ризнык, Александр Пихаленок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк.

Планируется, что поздно вечером к ним присоединятся семь игроков "Шахтера". Сергей Кривцов из-за индивидуального курса восстановления после повреждения пока приехать в лагерь "сине-желтых" не может, а Виктор Корниенко получил травму в матче против "Хайдука" и остался под присмотром клубных медиков.

В то же время Михаил Мудрик, во время вчерашнего матча испытавший мышечный спазм, едет в Словению вместе с другими донецкими сборниками: врачи национальной команды проведут обследование игрока на месте и определят степень сложности проблемы, которая на данный момент не выглядит серьезной.

5 мая в национальную команду должны отправиться и футболисты "Динамо", которые должны сыграть товарищескую встречу с "Базелем", и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, временно находящийся в расположении киевлян.

Список вызванных в сборную футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах, будет объявлен позже.

Напомним, 11 мая Украина проведет свой первый спарринг после начала российского вторжения - соперником команды Александра Петракова будет "Боруссия Менхенгладбах".

Фото: УАФ