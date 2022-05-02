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Национальная сборная Украины

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Бондарь: Увидим ли мы сборную в Катаре? Обязательно

Национальная сборная Украины
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Боевой настрой

Бондарь: Увидим ли мы сборную в Катаре? Обязательно

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь высказался о мотивации сборников попасть на Мундиаль в Катаре.

"Хорошее настроение в плане того, что мы все соберемся и сборная будет готовиться к очень важным играм. Хотим порадовать нашу нацию, победить в этих матчах и показать, что нас не зря сюда вывезли. Эта победа будет предшествовать тому, что будет у нас в стране. Надеемся, наши ребята также одержат победу в этой ожесточенной войне.

Я знаю Александра Васильевича как требовательного тренера, который всегда будет требовать победу и результат несмотря ни на что. Во главе национальной сборной всегда был, есть и будет результат, так что мотивация всех игроков будет запредельной. Все хотят поехать на чемпионат мира, ведь сборная Украины давно там не была.

Увидим ли мы сборную в Катере? Обязательно увидим", - цитирует Бондаря пресс-служба "горняков".

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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