Бондарь: Увидим ли мы сборную в Катаре? Обязательно

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь высказался о мотивации сборников попасть на Мундиаль в Катаре.

"Хорошее настроение в плане того, что мы все соберемся и сборная будет готовиться к очень важным играм. Хотим порадовать нашу нацию, победить в этих матчах и показать, что нас не зря сюда вывезли. Эта победа будет предшествовать тому, что будет у нас в стране. Надеемся, наши ребята также одержат победу в этой ожесточенной войне.

Я знаю Александра Васильевича как требовательного тренера, который всегда будет требовать победу и результат несмотря ни на что. Во главе национальной сборной всегда был, есть и будет результат, так что мотивация всех игроков будет запредельной. Все хотят поехать на чемпионат мира, ведь сборная Украины давно там не была.

Увидим ли мы сборную в Катере? Обязательно увидим", - цитирует Бондаря пресс-служба "горняков".