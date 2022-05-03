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Палкин назвал город, который заслужил принять первый матч сборной Украины после войны

Национальная сборная Украины
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Это будет знаковым событием

Палкин назвал город, который заслужил принять первый матч сборной Украины после войны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что футбол вернется в Мариуполь. Он предложил провести там после победы Украины первый матч сборной.

"Я уверен, что футбол вернется в Мариуполь. И более того, мне кажется, что один из первых матчей национальной сборной мы должны будем провести в Мариуполе.

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Потому что это знаково, и этот город, как никакой другой, заслуживает принять первый матч сборной в освобожденной Украине", - приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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