Палкин назвал город, который заслужил принять первый матч сборной Украины после войны

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что футбол вернется в Мариуполь. Он предложил провести там после победы Украины первый матч сборной.

"Я уверен, что футбол вернется в Мариуполь. И более того, мне кажется, что один из первых матчей национальной сборной мы должны будем провести в Мариуполе.

Потому что это знаково, и этот город, как никакой другой, заслуживает принять первый матч сборной в освобожденной Украине", - приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".