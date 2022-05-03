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"Петраков - отличный мотиватор". Воробей верит в успех сборной Украины
Экс-футболист - о перспективах сине-желтых
Фото: пресс-служба УАФ
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о перспективах национальной команды в матче с Шотландией в рамках плей-офф отбора на ЧМ.
— Андрей, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?
— Как по мне, то отличаются. Сразу после жеребьевки я говорил, что шотландцев нельзя недооценивать, поскольку это сильная, по европейским меркам — выше среднего уровня сборная. Тем не менее, у нашей команды есть преимущество по потенциалу, технической оснащенности. Но сейчас шансы уравнялись, поскольку у соперника все стабильно, все футболисты находятся в игровом тонусе. У нас же не так много времени, чтобы все исполнители пришли в хороший игровой ритм, при этом нашим ребятам непросто быть полностью сконцентрированными, когда в стране идет война, и многие переживают за своих родственников, близких людей…
— В какой форме, на твой взгляд, сборники "Динамо" и "Шахтера", если судить по их матчам в благотворительном турне?
— Думаю, ребята потихоньку начинают просыпаться после столь длительного игрового перерыва. Если отталкиваться от этих товарищеских матчей, то динамовцы выглядят неплохо, да и горняки моментами хороши. Но опять же, по таким спаррингам очень сложно судить об истинном, на данный момент, потенциале футболистов. Тем не менее, я верю, что через месяц динамовцы и горняки должны быть в неплохой форме.
— Твои впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах?
— Сейчас нашим легионерам непросто, поскольку многим из них не хватает полноценной игровой практики, но мы все знаем, что клубные соревнования это одно, а сборная — совсем другое. Те же Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук — это лидеры национальной команды, они смогут повести за собой партнеров.
— Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова?
— В этом я даже не сомневаюсь. Люди, вызывающиеся в сборную, это лучшие футболисты страны. К тому же очень важную роль сыграет тренировочный процесс, который предложит своим подопечным главный тренер. На мой взгляд, важно, чтобы исполнители набирали форму за счет товарищеских матчей, а не играли на фоне усталости. Хотелось бы, чтобы к 1 июня сборная подошла в своих лучших кондициях насколько это возможно в нынешней ситуации. А что касается моральной составляющей, то в опыте Александра Петракова я не сомневаюсь, он отличный мотиватор. Сборной Украины по плечу решить главную задачу отбора ЧМ-2022, - сказав Воробей.
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