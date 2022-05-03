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Не только Боруссия М. У сборной Украины будет еще 3 или 4 спарринга

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Скорее всего, это будут клубу и национальные команды

Не только Боруссия М. У сборной Украины будет еще 3 или 4 спарринга

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как проходит поиск соперников для контрольных матчей сборной Украины в мае.

"Я очень благодарен нашим коллегам из "Боруссии" Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину, что в УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все варианты, которые отрабатываются сейчас, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.

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У нас есть несколько вариантов, и сборные, и клубы. Сейчас на стадии утверждения следующие матчи для сборной Украины. Кроме Боруссии (11 мая), будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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