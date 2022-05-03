Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Боруссия М. У сборной Украины будет еще 3 или 4 спарринга
Скорее всего, это будут клубу и национальные команды
Фото: пресс-служба УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как проходит поиск соперников для контрольных матчей сборной Украины в мае.
"Я очень благодарен нашим коллегам из "Боруссии" Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину, что в УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все варианты, которые отрабатываются сейчас, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.
У нас есть несколько вариантов, и сборные, и клубы. Сейчас на стадии утверждения следующие матчи для сборной Украины. Кроме Боруссии (11 мая), будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные", – сказал Павелко.
Популярное сейчас
- Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"
- Из-за разоблачений СБУ: российские оккупанты боятся, что дома в эрэфии их будут судить
- Дисквалификация россии от УЕФА, сборная в Словении, пас Малиновского. Главные новости за 2 мая
- Сборная Украины прибыла в Словению
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО