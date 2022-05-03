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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Названо время начала ближайшего контрольного матча сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Названо время начала ближайшего контрольного матча сборной Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Определено время начала контрольного матча между сборной Украины и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Об этом сообщает сайт УАФ.

Поединок начнется 11-го мая в 21:45 по киевскому времени. Встреча пройдет на клубном стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 тыс. зрителей.

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Напомним, что национальная сборная пока в неполном составе начала свою работу в Словении. Уже через несколько дней к команде присоединятся игроки киевского "Динамо", а затем подъедут и легионеры.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
УАФ

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