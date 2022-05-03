Названо время начала ближайшего контрольного матча сборной Украины

Определено время начала контрольного матча между сборной Украины и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Об этом сообщает сайт УАФ.

Поединок начнется 11-го мая в 21:45 по киевскому времени. Встреча пройдет на клубном стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 тыс. зрителей.

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