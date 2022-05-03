Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определенно время начала матчей Лиги Наций с участием украинской сборной
Имеем полный календарь
Фото: УАФ
УЕФА определил время начала поединков в группе В1 Лиги наций-2022/2023, в которой выступят команды Украины, Шотландии, Ирландии и Армении.
Полный календарь матчей украинской сборной в Лиге Наций:
- 08.06.2022. Ирландия – Украина 21:45
- 11.06.2022. Украина - Армения 16:00
- 14.06.2022. Украина — Ирландия 21:45
- 21.09.2022. Шотландия – Украина 21:45
- 24.09.2022. Армения - Украина 16:00
- 27.09.2022. Украина — Шотландия 21:45
Отметим, уже известно, что выездной матч против Ирландии сборная Украины проведет в Дублине на стадионе "Авива", а гостевая встреча нашей команды с Шотландией состоится в Глазго на арене "Хэмпден Парк".
Победитель группы поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер - перейдет в Лигу С.
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