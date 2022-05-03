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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определенно время начала матчей Лиги Наций с участием украинской сборной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Имеем полный календарь

Определенно время начала матчей Лиги Наций с участием украинской сборной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА определил время начала поединков в группе В1 Лиги наций-2022/2023, в которой выступят команды Украины, Шотландии, Ирландии и Армении.

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Полный календарь матчей украинской сборной в Лиге Наций:

  • 08.06.2022. Ирландия – Украина 21:45
  • 11.06.2022. Украина - Армения 16:00
  • 14.06.2022. Украина — Ирландия 21:45
  • 21.09.2022. Шотландия – Украина 21:45
  • 24.09.2022. Армения - Украина 16:00
  • 27.09.2022. Украина — Шотландия 21:45

Отметим, уже известно, что выездной матч против Ирландии сборная Украины проведет в Дублине на стадионе "Авива", а гостевая встреча нашей команды с Шотландией состоится в Глазго на арене "Хэмпден Парк".

Победитель группы поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер - перейдет в Лигу С.

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В статье: Украина Лига Наций
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Источник:
УАФ

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