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Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок
Продолжается подготовка к Шотландии
Фото: УАФ
Украинская сборная продолжает подготовку к матчу отбора на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.
Как написано на сайте УАФ, сегодня коллектив Петракова в Словении перешел на режим "двух тренировок в день". Так будет продолжаться и дальше.
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Михаил Мудрик также присутствовал на поле, но выполнял лечебные упражнения статического напряжения на мышце, не подвергая нагрузке часть ноги, которая вызывает у него дискомфорт.
11-го мая Украина сыграет против немецкого клуба "Боруссия" в Менхенгладбах. Известно
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