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Национальная сборная Украины

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Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок

Национальная сборная Украины
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Продолжается подготовка к Шотландии

Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная продолжает подготовку к матчу отбора на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Как написано на сайте УАФ, сегодня коллектив Петракова в Словении перешел на режим "двух тренировок в день". Так будет продолжаться и дальше.

Фотогалерея

Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок - фото 1Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок - фото 1Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок - фото 1Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок - фото 1Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок - фото 1Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок - фото 1

Михаил Мудрик также присутствовал на поле, но выполнял лечебные упражнения статического напряжения на мышце, не подвергая нагрузке часть ноги, которая вызывает у него дискомфорт.

11-го мая Украина сыграет против немецкого клуба "Боруссия" в Менхенгладбах. Известно время начала встречи.

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В статье: Украина Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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