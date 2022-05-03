Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок

Украинская сборная продолжает подготовку к матчу отбора на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Как написано на сайте УАФ, сегодня коллектив Петракова в Словении перешел на режим "двух тренировок в день". Так будет продолжаться и дальше.

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Михаил Мудрик также присутствовал на поле, но выполнял лечебные упражнения статического напряжения на мышце, не подвергая нагрузке часть ноги, которая вызывает у него дискомфорт.