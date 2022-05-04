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Мудрик: Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт
Вингер решил перестраховаться
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик травмировался в благотворительном матче "горняков" и был заменен в первом тайме. По прибытию в лагерь национальной сборной Украины футболист рассказал о небольшой боли, из-за которой было принято решение перестраховаться.
"Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт. Решил, что лучше сразу сказать об этом тренеру. Не геройствовать, чтобы не усугубить ситуацию. Думаю, там ничего серьезного.
Но, как говорится, береженого и Бог бережет", - сказал Мудрик.
Напомним, 11 мая Украина проведет свой первый спарринг после начала российского вторжения - соперником команды Александра Петракова будет "Боруссия Менхенгладбах".
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