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"Мы будем отдавать все силы". Пихаленок - о старте подготовки Украины
Подготовка в разгаре
Скриншот: УАФ
Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о подготовке национальной команды в Словении.
"Потихоньку втягиваюсь, сейчас по две тренировки у нас. Ждем еще, когда футболисты "Динамо" приедут, и Артем Довбик. Уже будет больше людей, начнутся игровые серии. Набираем кондиции, также к полю нужно немного привыкнуть.
Условия здесь хорошие, даже шикарные. Грех жаловаться, такова местность, горы. Все очень нравится.
Сегодня хорошая нагрузка была, но Александр Васильевич (Петраков - прим.) сказал, что завтра еще больше будет. Нет времени расслабляться, нужно готовиться.
Новости читаю каждый день. К сожалению, ситуация такова у нас в стране. Люди гибнут, очень неприятно это все. Мы будем отдавать все силы, постараемся подготовиться на все 100%, у нас нет иного выхода. Необходимо обязательно проходить Шотландию. Нужно порадовать наших людей, потому что и так негативные эмоции в стране", – отметил Пихаленок.
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