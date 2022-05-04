Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Украины с Шотландией

Сегодня, 4 мая, стартовала вторая волна продажи билетов на матч плей-офф квалификации раунда Чемпионата мира-2022 между национальными сборными Шотландии и Украины, который должен был состояться 24 марта.

В связи с войной в Украине поединок пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго 1 июня.

Чтобы получить билет на матч, необходимо приобрести специальный сертификат, который впоследствии нужно будет обменять на билет. Продажа билетов осуществляется только на сайте ticketsbox.com до 22 мая 2022 включительно.

Номинальная стоимость билета составляет 25 фунтов стерлингов. Продажи сертификатов осуществляются только в гостевые секторы стадиона для болельщиков сборной Украины.

Более детальная информация доступна на сайте УАФ.