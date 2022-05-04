В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии

Украинская сборная продолжает подготовку к матчам отбора на Чемпионат мира-2022. Напомним, что сбор команды будет проходить в Словении.

В эту среду, как и за день до того, команда Петракова провела две тренировки. Утром футболисты занимались в тренажерном зале, затем тренировались уже на футбольном поле.

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Вечером футболисты соберутся вместе для просмотра полуфинала ЛЧ между "Ман Сити" и "Реалом". На следующий день ожидается приезд игроков киевского "Динамо" и Артем Довбика.

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