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В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии

Национальная сборная Украины
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Завтра ожидается серьезное пополнение состава

В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная продолжает подготовку к матчам отбора на Чемпионат мира-2022. Напомним, что сбор команды будет проходить в Словении.

В эту среду, как и за день до того, команда Петракова провела две тренировки. Утром футболисты занимались в тренажерном зале, затем тренировались уже на футбольном поле.

Фотогалерея

В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1В ожидании приезда игроков Динамо. Украинская сборная продолжает подготовку к Шотландии - фото 1

Вечером футболисты соберутся вместе для просмотра полуфинала ЛЧ между "Ман Сити" и "Реалом". На следующий день ожидается приезд игроков киевского "Динамо" и Артем Довбика.

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Напомним, 11-го мая команда Петракова проведет первый контрольный матч.

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В статье: Украина
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