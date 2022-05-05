Новичок сборной Украины: Понемногу вливаюсь в работу, в коллективе проблем нет

Новичок сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал, какая атмосфера царит на сборах в Словении.

"Понемногу вливаюсь в работу. Все-таки все новое и коллектив новый. Думаю, все будет хорошо. Поддержку ощущаю, я многих игроков знаю - пересекались в командах, играем в одной лиге. С некоторыми в команде играл - с Колей Матвиенко в "Карпатах" играли.

Все хорошо, в коллективе проблем нет", - сказал Гуцуляк в комментарии Футбол NEWS.