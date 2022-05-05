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Новичок сборной Украины: Понемногу вливаюсь в работу, в коллективе проблем нет
Сине-желтые готовятся к спаррингу с "Боруссией" Д
Скриншот: ТК Футбол
Новичок сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал, какая атмосфера царит на сборах в Словении.
"Понемногу вливаюсь в работу. Все-таки все новое и коллектив новый. Думаю, все будет хорошо. Поддержку ощущаю, я многих игроков знаю - пересекались в командах, играем в одной лиге. С некоторыми в команде играл - с Колей Матвиенко в "Карпатах" играли.
Все хорошо, в коллективе проблем нет", - сказал Гуцуляк в комментарии Футбол NEWS.
Для Гуцуляка это дебютный вызов в национальную команду. Полузащитник "Днепра-1" имел опыт выступления за молодежные команды Украины различных возрастов.
Напомним, 11-го мая команда Александра Петракова проведет первый контрольный матч.
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