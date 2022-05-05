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Вратарь сборной Украины: Нагрузки хорошие, готовимся к важным играм

Национальная сборная Украины
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Вратарь сборной Украины: Нагрузки хорошие, готовимся к важным играм

Скриншот: УАФ

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Голкипер "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке национальной команды к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций.

"Готовимся к очень важным играм. Мы понимаем, что нам это нужно. Нагрузки хорошие, мы должны выдерживать их, чтобы быть готовыми к поединкам. Вспоминаем все упражнения, соскучились по мячу, по играм. Надеемся, что будет больше таких игр.

Когда началась война, я был дома. Чтобы поддерживать форму мы тренировались группой на центральном стадионе в Полтаве. Скучаю по родным, переживаю. Сейчас очень непростое время для Украины, но я думаю, что мы все выдержим и все будет хорошо", - приводит слова Ризныка пресс-служба УАФ.

Напомним, 11-го мая команда Александра Петракова проведет первый контрольный матч.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Дмитрий Ризнык
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Источник:
УАФ

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