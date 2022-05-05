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11 игроков Динамо и Артем Довбик отправились в расположение сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди важный этап

11 игроков Динамо и Артем Довбик отправились в расположение сборной

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

После вчерашней победы над "Базелем" состав киевского "Динамо" покинула целая группа футболистов. Об этом передает пресс-служба чемпиона Украины.

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В расположение сборной Украины отправились Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин. Также с игроками "Динамо" уехал и Артем Довбик, который играл за "бело-синих" в рамках благотворительного тура.

У сборной Украины запланировано проведение пяти спаррингов на протяжении мая. Кроме того, 1 июня сборная Украины проведет в Глазго полуфинальный матч плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. Победитель дуэли в финале плей-офф встретится с Уэльсом 5 июня.

Далее "сине-желтых" ждут три встречи в рамках Лиги наций-2022/2023 против сборных Ирландии (8 июня в гостях и 14 июня в Польше) и Армении (11 июня в Польше).

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В статье: Украина Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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