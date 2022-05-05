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Гуцуляк: Игроки сборной должны сделать все, чтобы подарить положительные эмоции народу
Хочется верить
Фото: СК Днепр-1
Игрок Днепра-1 и национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился своими эмоциями от сборов в Словении.
"Все мысли сейчас там, в Украине. Как только прилетели ракеты во Львов, мне сразу позвонили по телефону знакомые. Пропало электричество… Очень неприятно, ведь ты находишься здесь, у тебя все хорошо, тренируешься, имеешь какие-то положительные эмоции.
А там люди сидят у бомбоубежищ. Трудно смотреть и слушать. Но мы должны все делать для того, чтобы давать положительные эмоции своему народу", - заявил Гуцуляк.
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