Гуцуляк: Игроки сборной должны сделать все, чтобы подарить положительные эмоции народу

Игрок Днепра-1 и национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился своими эмоциями от сборов в Словении.

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"Все мысли сейчас там, в Украине. Как только прилетели ракеты во Львов, мне сразу позвонили по телефону знакомые. Пропало электричество… Очень неприятно, ведь ты находишься здесь, у тебя все хорошо, тренируешься, имеешь какие-то положительные эмоции.

А там люди сидят у бомбоубежищ. Трудно смотреть и слушать. Но мы должны все делать для того, чтобы давать положительные эмоции своему народу", - заявил Гуцуляк.