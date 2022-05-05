Игроки Динамо на месте, беговая работа Мудрика: новости из сборной Украины

Украинская сборная продолжает готовиться к июньским матчам. Сегодня из расположения "сине-желтой" команды пришло несколько хороших новостей.

Во-первых, прибыло 11 игроков киевского "Динамо", а также лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик. Это серьезно расширит обойму Александра Петракова, подарив наставнику возможность маневра.

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Вторая хорошая новость – возвращение в строй Михаила Мудрика. Вингер "Шахтера" пока работает индивидуально, но уже приступил к беговой работе. Сегодняшнюю тренировку пропустил Алексей Гуцуляк.

11-го мая "сине-желтые" проведут первый контрольный матч.