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Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
Сине-желтые рассматривают такой вариант
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко.
Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
По информации журналиста, 25-летний хавбек входит в список футболистов-легионеров, которые получат вызов по окончании национальных турниров своих клубов.
Источник также утверждает, что "Бордо" выкупит контракт полузащитника у "Шахтера" – в соглашении прописана такая опция, но все будет зависеть от того, сохранят ли жирондинцы место в чемпионате.
Игнатенко присоединился во французский клуб зимой 2022 года. За это время он провел 9 матчей и отметился двумя голевыми передачами. За три тура до финиша Лиги 1 "Бордо" идет в зоне вылета, отставая от спасительного 17 места на шесть очков.
Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу раунда плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.
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