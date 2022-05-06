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Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые рассматривают такой вариант

Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник

Фото: пресс-служба УАФ

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко.

Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, 25-летний хавбек входит в список футболистов-легионеров, которые получат вызов по окончании национальных турниров своих клубов.

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Источник также утверждает, что "Бордо" выкупит контракт полузащитника у "Шахтера" – в соглашении прописана такая опция, но все будет зависеть от того, сохранят ли жирондинцы место в чемпионате.

Игнатенко присоединился во французский клуб зимой 2022 года. За это время он провел 9 матчей и отметился двумя голевыми передачами. За три тура до финиша Лиги 1 "Бордо" идет в зоне вылета, отставая от спасительного 17 места на шесть очков.

Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу раунда плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

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В статье: Украина Александр Петраков Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
ТаТоТаке

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