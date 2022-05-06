Караваев: Мы будем отдавать всех себя для победы сборной Украины

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев поделился эмоциями после приезда в расположение сине-желтых.

"Мы летели с самого утра, поэтому немного тяжело. Но отдохнем и будем готовы. Что касается матча с "Базелем", то он, как и все остальные, был благотворительным. Эмоции переполняют, когда мы выиграем и знаем, для чего проводим эти поединки. Собранные средства идут на помощь нашим соотечественникам.

Когда мы выигрываем, это добавляет оптимизма и жажды победы. Во время благотворительных игр мы видим, сколько украинцев приходит, как они нас поддерживают. Это очень хорошо. Усиливается мнение о нашей скорой победе. Все видят, как объединился не только наш народ, но и все другие народы, которые нам помогают.

Никакая тренировка не заменит игры. Даже если это благотворительный или выставочный поединок, это совсем другие эмоции, кондиции, ты чувствуешь игровой ритм. Поэтому ты набираешь форму из-за матчей.

Мы знаем, зачем собираемся в национальной команде. Каждый день на тренировках, а затем и в играх мы будем отдавать всех себя ради победы. Так, как наши воины защищают нашу страну, так и мы будем отдавать все силы на футбольном поле. Это то, что мы можем делать лучше всего", - сказал Караваев.