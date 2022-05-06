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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Я – первый тренер, который готовит сборную в условиях войны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В такое непростое для Украины время

Петраков: Я – первый тренер, который готовит сборную в условиях войны

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке национальной команды к матчам плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

– У вас есть месяц, чтобы поработать с командой. Сегодня это уникальный случай, когда у тренера сборной столько времени для тренировок. Поможет ли это перед встречей с Шотландией?

– Ничто не заменит матчи чемпионата. Спарринги – это не то же самое. Я – первый тренер, который готовит сборную в условиях войны. Может, этот случай будет примером для других стран, которые, не дай Бог, встретятся с такой же проблемой. Это огромный стресс для футболистов. Война же задела их семьи. Первые два месяца они думали не о футболе, не могли даже его смотреть. Все время слушали новости.

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– В такой ситуации им будет тяжело сконцентрироваться на игре.

– Конечно. Понимаем, насколько игрокам тяжело, - сказал Петраков в интервью польским СМИ.

Напомним, что 11-го мая команда Александра Петракова проведет первый контрольный матч.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
przegladsportowy.onet.pl

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
06.05.2022 в 15:35
Якась дивакувата позицiя тренера перед вiдповiдальними матчами (ой, у нас стрес для футболiстiв, гравцям важко), хоча я впевненний, що вiн патрiот до мозга костей.Та гравцi в такiй ситуацi мають рвати хоч Бразилiю, хоч Нiмеччину, хоч кого на морально-вольових. Сьогоднi не потрiбна будь-яка психологiчна пiдкачка, тiльки тактична пiдготовка, вiдпрацювання взаємодiй на полi, награнi комбiнацiї, темп гри в кожнiй конкретнiй ситуацiї. Саме це головна задача тренерського штабу. Вiримо футболiстам, тренерам. На сьогодня - ви бiйцi на фронтi Украни!
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