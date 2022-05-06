Петраков: Я – первый тренер, который готовит сборную в условиях войны

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке национальной команды к матчам плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

– У вас есть месяц, чтобы поработать с командой. Сегодня это уникальный случай, когда у тренера сборной столько времени для тренировок. Поможет ли это перед встречей с Шотландией?

– Ничто не заменит матчи чемпионата. Спарринги – это не то же самое. Я – первый тренер, который готовит сборную в условиях войны. Может, этот случай будет примером для других стран, которые, не дай Бог, встретятся с такой же проблемой. Это огромный стресс для футболистов. Война же задела их семьи. Первые два месяца они думали не о футболе, не могли даже его смотреть. Все время слушали новости.

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– В такой ситуации им будет тяжело сконцентрироваться на игре.

– Конечно. Понимаем, насколько игрокам тяжело, - сказал Петраков в интервью польским СМИ.

Напомним, что 11-го мая команда Александра Петракова проведет первый контрольный матч.