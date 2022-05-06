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Сборная Украины проведет два домашних матча Лиги наций в Польше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пожелание Александра Петракова

Сборная Украины проведет два домашних матча Лиги наций в Польше

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Национальная сборная Украины, вероятно, проведет два домашних матча Лиги наций против Армении и Ирландии в польском городе Лодзь.

Наставник сине-желтых Александр Петраков в интервью польским СМИ сообщил, что идея проведения игр в этом городе принадлежит ему.

"Я попросил сыграть в Лодзи, потому что там проходил финал чемпионата мира U-20 (победный для Украины). Еще я хотел, чтобы стадион не был слишком большим. Мне сказали, что теперь есть новый объект на 19 000 мест.

И я знаю, что мы будем там играть, но не помню, какому клубу он принадлежит", — сказал Александр Петраков.

Onet Sport подтверждает, что существует неофициальная договоренность о матчах нашей сборной в Лодзи, но окончательно ничего не утверждено. Напомним, украинцы сыграют 11-го июня с Арменией, после чего примут 14-го числа Ирландию.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
sport.onet.pl

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
06.05.2022 в 15:42
Дзенькуемы, браття!!!
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