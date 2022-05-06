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Шапаренко: Украинский народ ждет победу сборной - постараемся не подвести

Национальная сборная Украины
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Полузащитник "Динамо" - о подготовке сине-желтых к главному матчу

Шапаренко: Украинский народ ждет победу сборной - постараемся не подвести

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциями после приезда в расположение национальной команды.

"Очень рад вернуться в национальную сборную, тренироваться и готовиться к нашему главному матчу, который пройдет 1 июня. Кондиции у нас хорошие, мы неплохо провели сбор в Бухаресте, имели хорошие спарринги. Мы сразу включились в работу – один день перерыва, а затем тренировки.

Мои родственники находятся более или менее в безопасности. Каждый день общаюсь с ними, узнаю об обстановке, все ли хорошо. Весь украинский народ ждет победу сборной, поэтому постараемся его не подвести", - приводит слова Шапаренко сайт УАФ.

Напомним, что 11-го мая национальная сборная Украины проведет первый контрольный матч. А 1 июня сине-желтые сыграют против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
УАФ

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