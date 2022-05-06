Шапаренко: Украинский народ ждет победу сборной - постараемся не подвести

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциями после приезда в расположение национальной команды.

"Очень рад вернуться в национальную сборную, тренироваться и готовиться к нашему главному матчу, который пройдет 1 июня. Кондиции у нас хорошие, мы неплохо провели сбор в Бухаресте, имели хорошие спарринги. Мы сразу включились в работу – один день перерыва, а затем тренировки.

Мои родственники находятся более или менее в безопасности. Каждый день общаюсь с ними, узнаю об обстановке, все ли хорошо. Весь украинский народ ждет победу сборной, поэтому постараемся его не подвести", - приводит слова Шапаренко сайт УАФ.