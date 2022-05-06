На этот раз сборная. СМИ назвали одного из потенциальных соперников Украины

Украинская сборная продолжает подготовку к встрече с Шотландией в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира. Сейчас идет поиск потенциальных соперников для коллектива Петракова в рамках контрольных поединков.

По данным ТаТоТаке, одним из оппонентов может стать сборная Сан-Марино. УЕФА предоставил УАФ специального менеджера для поиска соперников, который и предложил сего оппонента.