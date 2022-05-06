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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На этот раз сборная. СМИ назвали одного из потенциальных соперников Украины

Национальная сборная Украины
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Не самое громкое имя

На этот раз сборная. СМИ назвали одного из потенциальных соперников Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная продолжает подготовку к встрече с Шотландией в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира. Сейчас идет поиск потенциальных соперников для коллектива Петракова в рамках контрольных поединков.

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По данным ТаТоТаке, одним из оппонентов может стать сборная Сан-Марино. УЕФА предоставил УАФ специального менеджера для поиска соперников, который и предложил сего оппонента.

Напомним, что 11-го мая сборная Украины сыграет против немецкого клуба "Боруссия" Менхенгладбах.

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В статье: Украина Сан-Марино
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Источник:
ТаТоТаке

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