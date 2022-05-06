Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На этот раз сборная. СМИ назвали одного из потенциальных соперников Украины
Не самое громкое имя
Фото: УАФ
Украинская сборная продолжает подготовку к встрече с Шотландией в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира. Сейчас идет поиск потенциальных соперников для коллектива Петракова в рамках контрольных поединков.
По данным ТаТоТаке, одним из оппонентов может стать сборная Сан-Марино. УЕФА предоставил УАФ специального менеджера для поиска соперников, который и предложил сего оппонента.
Напомним, что 11-го мая сборная Украины сыграет против немецкого клуба
Популярное сейчас
- Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
- Буквально сошел с ума. Как менеджер Вест Хэма получил красную карточку за нападение на болгерл
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Палкин назвал город, который заслужил принять первый матч сборной Украины после войны
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 10:57 Прогнозы на футбол Шотландия - Польша. Анонс и прогноз на товарищеский матч сборных на 24.03.2022
- 18:51 Украинские Польша и Сан-Марино. Маркевич-младший рассказал, где некоторые игроки Мариуполя продолжает сезон
- 19:50 Зарубежные Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией