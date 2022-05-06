Петраков: У нас сейчас нет чемпионата в стране - нужно настраивать ребят на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал открытую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

"Собрать команду было несложно. Нам сделали спецпропуска, чтобы уехать из страны. "Шахтер" и "Динамо" уже были в Европе. Особых трудностей с этим не было. Относительно значения игры с Шотландией мы хотим попасть в финальную часть чемпионата мира.

Президент УАФ Андрей Павелко сказал, что есть предложение, которое нам делает президент УЕФА Александер Чеферин. Я принял ее сразу. Я хорошо знаю Чеферина, он часто бывал в Украине. Могу только поблагодарить его и Словению за то, что они для нас сделали. Вчера я был в офисе президента Футбольного союза Словении, это был хороший прием. Большое спасибо Словении. Дай Бог, чтобы нам повезло в Шотландии.

У нас в стране сейчас нет чемпионата. Поэтому нужно настроить ребят, чтобы они думали, что эта игра официальная, а не общительная. Мы прекратили чемпионат в декабре и не играли полгода. Ребята будут отдаваться полностью.

Скоро о спаррингах будет объявлено. Понимаете, ситуация такова, что у людей проходят чемпионаты. Сборная Украины впервые попала в такую ​​ситуацию, поэтому очень трудно найти спарринг-партнера.

Изменения в составе сборной? Нужно, чтобы была интрига. Немного подождите. 16 мая к нам прибудет Зубков, Качараб, Яремчук, Сикан. Они играют за свои клубы 15-го, поэтому я спросил, сколько дней им нужно на отдых. Они ответили, что не нуждаются в отдыхе и едут в сборную. Это очень хорошо", – заявил Александр Васильевич.

11-го мая "сине-желтые" сыграют против "Боруссии" Менхенгладбах.