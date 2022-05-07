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Демьяненко – о путевке сборной Украины на ЧМ-2022: Все должно сложиться в один пазл
Нужна только победа
Збірна України/Автор невідомий
Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал подготовку сборной Украины к предстоящим матчам:
“Очень важно, что сборная Украины имеет возможность тренироваться в замечательных футбольных и бытовых условиях, которые при нынешних военных реалиях в нашей стране просто уникальны и даже невероятны.
Конечно, игрокам сложно сконцентрироваться только на футболе, когда они постоянно мысленно дома, постоянно проверяют известия от своих родных в Украине. Но видно, как упорно трудятся главный тренер и его ассистенты, и эта энергетика передается всем ребятам.
Проведя с футболистами почти неделю, я вижу, как они хотят достичь того, на что их ежедневно нацеливает наставник, – получить путевку в Катар. Самоотдача, вера и стремление всей команды подарить Украине этот желаемый результат и поднять дух нации ощущаются в воздухе. Поэтому, мне кажется, все должно сложиться в один пазл”, - сказал Демьяненко.
Напомним, что 1 июня сборная Украины проведет матч полуфинала отбора на Мундиаль против Шотландии. Встреча состоится в Глазго на "Гэмпден Парк".
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