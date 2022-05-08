Сирота: Все время думаем о матче с Шотландией

Центральный защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Сирота рассказал об атмосфере в тренировочном лагере "сине-желтых":

“Очень рады вернуться в сборную. Знаем, что впереди нас ждет важная задача, и уже начинаем готовиться к ее выполнению. Сегодня мы снова провели двусторонку, но если вчера я был в команде победителей, то в этот раз, к сожалению, нет. Но завтра, надеюсь, все будет по-другому.

Все время думаем о матче с Шотландией. Но прежде будут еще контрольные поединки, и в них мы должны моделировать то, как мы будем играть с шотландцами. Я нахожусь в хорошей физической форме во многом благодаря товарищеским матчам в составе "Динамо", но и здесь нужно много работать.

Сборная Шотландии физически очень сильна, ее исполнители за игру одолевают много километров. Мы понимаем, что нас ждет силовой футбол, и должны к этому готовиться. Конечно, постоянно думаем о ситуации в нашей стране, но во время тренировки сосредотачиваемся и направляем мнения на 1 июня”, - сказал Сирота.