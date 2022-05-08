Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сирота: Все время думаем о матче с Шотландией
Нужно к нему хорошо подготовиться в контрольных поединках
Пресслужба УАФ
Центральный защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Сирота рассказал об атмосфере в тренировочном лагере "сине-желтых":
“Очень рады вернуться в сборную. Знаем, что впереди нас ждет важная задача, и уже начинаем готовиться к ее выполнению. Сегодня мы снова провели двусторонку, но если вчера я был в команде победителей, то в этот раз, к сожалению, нет. Но завтра, надеюсь, все будет по-другому.
Все время думаем о матче с Шотландией. Но прежде будут еще контрольные поединки, и в них мы должны моделировать то, как мы будем играть с шотландцами. Я нахожусь в хорошей физической форме во многом благодаря товарищеским матчам в составе "Динамо", но и здесь нужно много работать.
Сборная Шотландии физически очень сильна, ее исполнители за игру одолевают много километров. Мы понимаем, что нас ждет силовой футбол, и должны к этому готовиться. Конечно, постоянно думаем о ситуации в нашей стране, но во время тренировки сосредотачиваемся и направляем мнения на 1 июня”, - сказал Сирота.
Напомним, что сейчас сборная Украины располагается в Словении на тренировочных сборах. Первый товарищеский поединок "сине-желтых" запланирован на 11 мая против "Боруссии М", а официальный - на 1 июня с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- Команда из четвертой лиги Англии совершила чудо и добыла промоушн, победив 7:0 в последнем матче
- Подоляк: рф срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ
- АПЛ. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0. И это еще без Магуайра в старте
- Мудрик: Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО