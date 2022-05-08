Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионов Италии и Хорватии – Источник
Нужно готовиться к официальным встречам
Фото: пресс-служба УАФ
Сборная Украины продолжает искать возможность набрать тонус перед официальными поединками. 11 мая "сине-желтые" сыграют против "Боруссии М" в Германии, а после этого еще проведут встречи с итальянским "Удинезе" и хорватской "Риекой". Об этом сообщает Игорь Бурбас.
Стороны близки к финальным договоренностям, а даты будут определены позже.
Также известно, что, вероятно, сбор в Словении продлится до 18 мая включительно. После этого у команды будет два выходных. Ранее главный тренер национальной сборной Александр Петраков говорил, что перед поединком против Шотландии сине-желтые будут базироваться на территории Британии.
Отметим, что “Риека” на данный момент занимает четвертое место (из 10) в хорватском чемпионате, а “Удинезе” расположился на 12-й (с 20) позиции в Серии А. Оба первенства завершаются 22 мая, поэтому спарринги будут запланированы в будние дни.
Напомним, что в данный момент в расположении сборной Украины находятся только игроки из украинских клубов. Легионеры присоединятся к лагерю Петракова по окончании сезонов в зарубежных клубах.
Популярное сейчас
- Команда из четвертой лиги Англии совершила чудо и добыла промоушн, победив 7:0 в последнем матче
- АПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1. Конец чемпионской гонки?
- Россияне распространяют информацию о том, что ВСУ хотят ударить ракетами по скоплению людей на западе Украины
- Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО