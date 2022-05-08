  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионов Италии и Хорватии – Источник
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионов Италии и Хорватии – Источник

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно готовиться к официальным встречам

Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионов Италии и Хорватии – Источник

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сборная Украины продолжает искать возможность набрать тонус перед официальными поединками. 11 мая "сине-желтые" сыграют против "Боруссии М" в Германии, а после этого еще проведут встречи с итальянским "Удинезе" и хорватской "Риекой". Об этом сообщает Игорь Бурбас.

Стороны близки к финальным договоренностям, а даты будут определены позже.

Также известно, что, вероятно, сбор в Словении продлится до 18 мая включительно. После этого у команды будет два выходных. Ранее главный тренер национальной сборной Александр Петраков говорил, что перед поединком против Шотландии сине-желтые будут базироваться на территории Британии.

Отметим, что “Риека” на данный момент занимает четвертое место (из 10) в хорватском чемпионате, а “Удинезе” расположился на 12-й (с 20) позиции в Серии А. Оба первенства завершаются 22 мая, поэтому спарринги будут запланированы в будние дни.

Напомним, что в данный момент в расположении сборной Украины находятся только игроки из украинских клубов. Легионеры присоединятся к лагерю Петракова по окончании сезонов в зарубежных клубах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков Риека Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
burbuzz

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде