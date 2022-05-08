"Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении 

Корресподент The Mail on Sunday Дэниэл Меттьюз провел несколько дней с игроками сборной Украины на подготовительном сборе в Словении. Предлагаем вам перевод его репортажа .

Сергей Сидорчук достает свой телефон и начинает искать свидетельства болезненных воспоминаний. Поиск не занимает много времени.

"Вот что я тебе покажу", – говорит украинский полузащитник, переходя на английский. Фотография не нуждается в переводе: его беременная жена спит на полу парковки, а маленькие дети ютятся в багажнике.

Прошло менее года после матча Сергея Сидорчука в Риме против сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020. Ныне его окружает пение птиц и горы недалеко от Любляны.

Дорога между этими двумя местами усеяна бомбами, разбитыми окнами, телами и одеялами. В конечном итоге она привела его и других игроков сборной Украниы в небольшое поселение Брдо, в Словении. Они прошли через Румынию, Варшаву, производственные помещения и подземные убежища.

"За день до вторжения, – вспоминает Сидорчук, – моя жена не могла заснуть. Она приготовила мясо, чтобы завтра сделать суп. Я поставил будильник на семь утра, чтобы отвести дочь в школу".

Через несколько часов российские войска принялись штурмовать аэропорт под Киевом. "Ручки окон в моей квартире были сломаны. Они просто выпали", – говорит Сидорчук.

Он и его молодая семья спустились в подземный паркинг. Здесь Сидорчук провел два дня с Сергеем Кривцовым, Андреем Пятовым и Николаем Матвиенко.

Сидорчук запечатлил этот эпизод на свой телефон. Затем полузащитник показывает еще одно фото, сделанное уже в лагере беженцев в Польше. На нем изображен мальчик с блокнотом. "Ему семь лет", – сказал Сидорчук. Ребенок нарисовал российский флаг и горящие рядом здания. "Он уже рисует войну". И не только он.

Дорога игроков и персонала сборной Украины на первый сбор после начала войны сопровождена душераздирающими снимками.

В среду ракеты упали менее чем в километре от дома семьи одного из членов персонала; у вратаря Дмитрия Ризныка родился сын за день до того, как россия пересекла границу. Родители Сидорчука помогают беженцам из Мариуполя.

"Лучшая новость в начале дня или в течении дня, это получить от них сообщение «У нас все хорошо»", – говорит он. Тем временем жизнь возвращается в прежнее русло.

Сборная Украины, не игравшая с ноября, в среду проведет товарищеский матч с "Боруссией" Менхенгладбах. Затем украинской национальной команде нужно как-то готовиться к матчу плей-офф с Шотландией, и, возможно, Уэльсом.

Пока же безмятежные пейзажи Словении пронизаны разительными историями о трегадии, боли и страхе.

Тем не менее, на этом прекрасном фоне они несут в себе образы сопротивления и перерождения. Взять к примеру голени Николая Шапаренко, родственникам которого недавно удалось покинуть линию фронта недалеко от Донецка. На одной ноге татуировка со словом "Blessed" (благословенный - прим.ред), на второй – "Hope" (надежда). Рядом изображение голубя и маленького футбольного мяча. Татуировки были нанеселы до начала войны, но вряд ли они могут быть более уместными, чем сейчас.

Также на левой ноге Шапаренко нанесена фраза на латыни: "Pugnare enim vivere". Бороться, чтобы жить. Это все, что может сейчас делать Украина и ее футболисты.

"Мы должны защитить нашу честь", – говорит Ризнык.

Сидорчук добавляет: "Как сказал наш президент Зеленский: «Каждый, кто на передовой или помогает чем может, он борется за страну»".

Каждый день футболисты сборной получают сообщения от украинских воинов. "У них только одна просьба, – говорит Тарас Степанеко. – Пожалуйста, сделайте все, чтобы пробиться на чемпионат мира".

"Это ведь будет момент надежды и определенный праздник для всей страны. Мы будем играть не просто футбольный матч, мы будем играть еще сердцем и душой".

Первый автобус, направлявшийся в Брдо, выехал из Киев в восемь утра в прошлую субботу. В нем ехали главный тренер сборной Александр Петраков со своими ассистентами, а также молодой вратарь Ризнык, сын которого начинал свою жизнь в укрытии в Харькове.

"Я провел четыре дня в роддоме со своей женой и сыном, затем вернулся в нашу квартиру в Полтаве, – вспоминает Ризнык. Каждый день звучали сирены и мы спускались в укрытие".

В конечном итоге 23-летний кипер сел в автобус, направляющийся в сборную. После десяти часов в дороге, включающей заезды во Львов и Ужгород за другими игроками, они переночевали недалеко от границы. Затем еще десять часов в дороге, 800 километров через Венгрию.

"Мне 64, я многое повидал в своей жизни, – рассказывает Александр Петраков. – Но мы проезжали пустые заправки... вдоль которых были длинные очереди. Когда мы пресекли границу, я увидел мирную жизнь, забытую мною в Украине. Внутри я почувствовал небольшое умиротворение".

И в то же время? "Я чувствую огромную ответственность за то, что я делаю. Я чувствую ее за весь мой народ".

Ризнык тоже разрывается. "Очень важно представлять нашу страну...(но) мое сердце здесь, в Полтаве. Я нигде больше не чувствую себя дома, поэтому само собой, что я переживаю о всех своих родственниках, о всех украинцах, о нашей стране. Я снова обрету спокойствие только когда вернусь домой и войны не будет".

К четвергу в Словению прибыли 23 футболиста из украинских клубов. В целом в поездке участвовали 50 человек. Вскоре, минуя поле для гольфа, озеро и ручьи около национального словенского футбольного центра, к ним присоединятся звезды сборной вроде Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

Элегантное строение центра находится в 20 километров от столицы Словении Любляны. Оно находится в зеленом ущелье, окруженное Альпами.

Тренировка в четверг состояла не более чем из двусторонок и ударам на точность в перекладину; здесь единственный самолет, гудящий над головой – это дрон сборной. Под ним тренер сборной Петраков старается поднять настроение игроков шутками и историями из футбола и жизни.

"Это кошмар, – говорит Петраков. – Это важно отвлечь их от плохих мыслей, но с другой стороны, мы все знаем, как много людей и воинов погибает за Украину. Футболисты должны это знать, держать это у себя в уме и сердце".

Некоторые игроки, как например Ризнык, нормально не тренировались с начала вторжения. Другие, вроде Сидорчука из "Динамо" Киев, играли благотворительные матчи, чтобы помочь беженцам. Именно поэтому он был в Варшаве, там он посетил бывшую фабрику, где временно живут беженцы из Украины.

Сидорчук все еще помнит дух этого места и того мальчика. "Надеюсь, что в будущем он будет жить со своей семьей нормальной жизнью и у него будет все, что он пожелает. Но я думаю, у него останутся шрамы на сердце".

Петракову приходится собирать по кусочкам национальную команду. Он не покидал Киев и пытался вступить в силы территориальной обороны. "Мне 64 года и ничего в моей жизни не происходило гладко. Часто возникали каике-то серьезные проблемы и я думал: «Почему я?». Но это моя жизнь и я принимаю этот вызов".

Петраков занимался изучением сборной Шотландии до старта войны и в прошлом декабре 37 футболистам сборной Украины были готовы британские визы. Базу своей национальной сборной предложил Украине словенец, президент УЕФА Александер Чеферин.

Одноклубники Ризныка по "Ворскле" тоже вернулись к тренировкам. "Даже среди сирен, – говорит вратарь. – В остальное время они занимаются волонтерством, оказывают гуманитарную помощь больницам, помогают беженцам из восточных регионов и другим нуждающимся. Если не мы, то кто?"

Первого июня на "Хэмпден Парк" никто сборной Украины уже не будет делать одолжений. И Петраков их больше не хочет. Он никогда не считал, что Украина должна автоматически получить место в Катаре. "Было бы грустно, если бы оно нам досталось просто так. Игроки этого не хотят. Я знаю, что нам будет очень сложно, но я верю в нас", – говорит Петраков, добавляя, что без удачи не обойтись, но ее нужно заслужить.

"Мы верим в людей, которые защищают нашу страну и мы верим, что победим", – сказал Ризнык.

"Я нахожусь в таком возрасте, когда мне ничего не нужно, ни дома, ни машины, – добавляет Петраков. – Если я повезу сборную в Катар, буду знать, что прожил свою жизнь не зря".

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine