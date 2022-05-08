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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении 

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Издание The Mail on Sunday рассказало о подготовке и переживаниях украинских футболистов 

"Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Корресподент The Mail on Sunday Дэниэл Меттьюз провел несколько дней с игроками сборной Украины на подготовительном сборе в Словении. Предлагаем вам перевод его репортажа.

Сергей Сидорчук достает свой телефон и начинает искать свидетельства болезненных воспоминаний. Поиск не занимает много времени.

"Вот что я тебе покажу", – говорит украинский полузащитник, переходя на английский. Фотография не нуждается в переводе: его беременная жена спит на полу парковки, а маленькие дети ютятся в багажнике.

Прошло менее года после матча Сергея Сидорчука в Риме против сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020. Ныне его окружает пение птиц и горы недалеко от Любляны.

Дорога между этими двумя местами усеяна бомбами, разбитыми окнами, телами и одеялами. В конечном итоге она привела его и других игроков сборной Украниы в небольшое поселение Брдо, в Словении. Они прошли через Румынию, Варшаву, производственные помещения и подземные убежища.

"За день до вторжения, – вспоминает Сидорчук, – моя жена не могла заснуть. Она приготовила мясо, чтобы завтра сделать суп. Я поставил будильник на семь утра, чтобы отвести дочь в школу".

Через несколько часов российские войска принялись штурмовать аэропорт под Киевом. "Ручки окон в моей квартире были сломаны. Они просто выпали", – говорит Сидорчук.

Он и его молодая семья спустились в подземный паркинг. Здесь Сидорчук провел два дня с Сергеем Кривцовым, Андреем Пятовым и Николаем Матвиенко.

Сидорчук запечатлил этот эпизод на свой телефон. Затем полузащитник показывает еще одно фото, сделанное уже в лагере беженцев в Польше. На нем изображен мальчик с блокнотом. "Ему семь лет", – сказал Сидорчук. Ребенок нарисовал российский флаг и горящие рядом здания. "Он уже рисует войну". И не только он.

Дорога игроков и персонала сборной Украины на первый сбор после начала войны сопровождена душераздирающими снимками.

В среду ракеты упали менее чем в километре от дома семьи одного из членов персонала; у вратаря Дмитрия Ризныка родился сын за день до того, как россия пересекла границу. Родители Сидорчука помогают беженцам из Мариуполя.

"Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении  - изображение 1

"Лучшая новость в начале дня или в течении дня, это получить от них сообщение «У нас все хорошо»", – говорит он. Тем временем жизнь возвращается в прежнее русло.

Сборная Украины, не игравшая с ноября, в среду проведет товарищеский матч с "Боруссией" Менхенгладбах. Затем украинской национальной команде нужно как-то готовиться к матчу плей-офф с Шотландией, и, возможно, Уэльсом.

Пока же безмятежные пейзажи Словении пронизаны разительными историями о трегадии, боли и страхе.

Тем не менее, на этом прекрасном фоне они несут в себе образы сопротивления и перерождения. Взять к примеру голени Николая Шапаренко, родственникам которого недавно удалось покинуть линию фронта недалеко от Донецка. На одной ноге татуировка со словом "Blessed" (благословенный - прим.ред), на второй – "Hope" (надежда). Рядом изображение голубя и маленького футбольного мяча. Татуировки были нанеселы до начала войны, но вряд ли они могут быть более уместными, чем сейчас.

Также на левой ноге Шапаренко нанесена фраза на латыни: "Pugnare enim vivere". Бороться, чтобы жить. Это все, что может сейчас делать Украина и ее футболисты.

"Мы должны защитить нашу честь", – говорит Ризнык.

Сидорчук добавляет: "Как сказал наш президент Зеленский: «Каждый, кто на передовой или помогает чем может, он борется за страну»".

Каждый день футболисты сборной получают сообщения от украинских воинов. "У них только одна просьба, – говорит Тарас Степанеко. – Пожалуйста, сделайте все, чтобы пробиться на чемпионат мира".

"Это ведь будет момент надежды и определенный праздник для всей страны. Мы будем играть не просто футбольный матч, мы будем играть еще сердцем и душой".

Первый автобус, направлявшийся в Брдо, выехал из Киев в восемь утра в прошлую субботу. В нем ехали главный тренер сборной Александр Петраков со своими ассистентами, а также молодой вратарь Ризнык, сын которого начинал свою жизнь в укрытии в Харькове.

"Я провел четыре дня в роддоме со своей женой и сыном, затем вернулся в нашу квартиру в Полтаве, – вспоминает Ризнык. Каждый день звучали сирены и мы спускались в укрытие".

В конечном итоге 23-летний кипер сел в автобус, направляющийся в сборную. После десяти часов в дороге, включающей заезды во Львов и Ужгород за другими игроками, они переночевали недалеко от границы. Затем еще десять часов в дороге, 800 километров через Венгрию.

"Мне 64, я многое повидал в своей жизни, – рассказывает Александр Петраков. – Но мы проезжали пустые заправки... вдоль которых были длинные очереди. Когда мы пресекли границу, я увидел мирную жизнь, забытую мною в Украине. Внутри я почувствовал небольшое умиротворение".

И в то же время? "Я чувствую огромную ответственность за то, что я делаю. Я чувствую ее за весь мой народ".

Ризнык тоже разрывается. "Очень важно представлять нашу страну...(но) мое сердце здесь, в Полтаве. Я нигде больше не чувствую себя дома, поэтому само собой, что я переживаю о всех своих родственниках, о всех украинцах, о нашей стране. Я снова обрету спокойствие только когда вернусь домой и войны не будет".

К четвергу в Словению прибыли 23 футболиста из украинских клубов. В целом в поездке участвовали 50 человек. Вскоре, минуя поле для гольфа, озеро и ручьи около национального словенского футбольного центра, к ним присоединятся звезды сборной вроде Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

Элегантное строение центра находится в 20 километров от столицы Словении Любляны. Оно находится в зеленом ущелье, окруженное Альпами.

Тренировка в четверг состояла не более чем из двусторонок и ударам на точность в перекладину; здесь единственный самолет, гудящий над головой – это дрон сборной. Под ним тренер сборной Петраков старается поднять настроение игроков шутками и историями из футбола и жизни.

"Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении  - изображение 2

"Это кошмар, – говорит Петраков. – Это важно отвлечь их от плохих мыслей, но с другой стороны, мы все знаем, как много людей и воинов погибает за Украину. Футболисты должны это знать, держать это у себя в уме и сердце".

Некоторые игроки, как например Ризнык, нормально не тренировались с начала вторжения. Другие, вроде Сидорчука из "Динамо" Киев, играли благотворительные матчи, чтобы помочь беженцам. Именно поэтому он был в Варшаве, там он посетил бывшую фабрику, где временно живут беженцы из Украины.

Сидорчук все еще помнит дух этого места и того мальчика. "Надеюсь, что в будущем он будет жить со своей семьей нормальной жизнью и у него будет все, что он пожелает. Но я думаю, у него останутся шрамы на сердце".

Петракову приходится собирать по кусочкам национальную команду. Он не покидал Киев и пытался вступить в силы территориальной обороны. "Мне 64 года и ничего в моей жизни не происходило гладко. Часто возникали каике-то серьезные проблемы и я думал: «Почему я?». Но это моя жизнь и я принимаю этот вызов".

Петраков занимался изучением сборной Шотландии до старта войны и в прошлом декабре 37 футболистам сборной Украины были готовы британские визы. Базу своей национальной сборной предложил Украине словенец, президент УЕФА Александер Чеферин.

Одноклубники Ризныка по "Ворскле" тоже вернулись к тренировкам. "Даже среди сирен, – говорит вратарь. – В остальное время они занимаются волонтерством, оказывают гуманитарную помощь больницам, помогают беженцам из восточных регионов и другим нуждающимся. Если не мы, то кто?"

Первого июня на "Хэмпден Парк" никто сборной Украины уже не будет делать одолжений. И Петраков их больше не хочет. Он никогда не считал, что Украина должна автоматически получить место в Катаре. "Было бы грустно, если бы оно нам досталось просто так. Игроки этого не хотят. Я знаю, что нам будет очень сложно, но я верю в нас", – говорит Петраков, добавляя, что без удачи не обойтись, но ее нужно заслужить.

"Мы верим в людей, которые защищают нашу страну и мы верим, что победим", – сказал Ризнык.

"Я нахожусь в таком возрасте, когда мне ничего не нужно, ни дома, ни машины, – добавляет Петраков. – Если я повезу сборную в Катар, буду знать, что прожил свою жизнь не зря".

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Тарас Степаненко Украина сборная Украины Национальная сборная Украины Сергей Сидорчук Александр Петраков Александер Чеферин Дмитрий Ризнык
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Комментарии (1)
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Степан Срака
08.05.2022 в 15:52
так і буде!
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