Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинцы смогут бесплатно посетить матч сборной против Боруссии Менхенгладбах
Встреча состоится 11 мая
Фото: УАФ
Украинцы смогут бесплатно посетить контрольный матч Украина – "Боруссия" Менхенгладбах 11 мая,
Сообщается, что матч сыграют непосредственно в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", который вмещает 54 тысячи зрителей.
Транслировать матч будут "Індиго TV" (временный транслятор телеканала "Украина"), телеканал "Футбол 1", oll.tv і YouTube-канал УАФ. Также текстовую трансляцию будет вести сайт УАФ.
Встреча Украина – Шотландия состоится 1 июня.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили российского чемпиона по танковому биатлону
- Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО
- Малиновский оформил ассист во втором матче Аталанты подряд
- 11 игроков Динамо и Артем Довбик отправились в расположение сборной
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Новости по теме
- 18:21 Украинские Петраков: У нас сейчас нет чемпионата в стране - нужно настраивать ребят на товарищеские матчи
- 16:53 Украинские На этот раз сборная. СМИ назвали одного из потенциальных соперников Украины
- 22:54 Украинские Украинская сборная перешла на две тренировки в день - Мудрик пока без нагрузок