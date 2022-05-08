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Украинцы смогут бесплатно посетить матч сборной против Боруссии Менхенгладбах

Национальная сборная Украины
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Встреча состоится 11 мая

Украинцы смогут бесплатно посетить матч сборной против Боруссии Менхенгладбах

Фото: УАФ

Новина українською

Украинцы смогут бесплатно посетить контрольный матч Украина – "Боруссия" Менхенгладбах 11 мая, сообщает УАФ в своем телеграм-канале. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сообщается, что матч сыграют непосредственно в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", который вмещает 54 тысячи зрителей.

Транслировать матч будут "Індиго TV" (временный транслятор телеканала "Украина"), телеканал "Футбол 1", oll.tv і YouTube-канал УАФ. Также текстовую трансляцию будет вести сайт УАФ.

Встреча Украина – Шотландия состоится 1 июня.

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В статье: Шотландия сборная Украины Боруссия (Менхенгладбах) УАФ
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Источник:
УАФ

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