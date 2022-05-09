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Мудрик вернулся в общую группу сборной Украины
Александр Петраков может рассчитывать на футболиста
Фото: пресс-служба УАФ
Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после мышечного повреждения.
21-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ. Мудрик принял участие в воскресной тренировки сине-желтых.
Мудрик травмировался на прошлой недели в благотворительном матче "Шахтера" против "Хайдука" (3:3). По прибытии в расположение сборной Украины он занимался индивидуально.
В сезоне 2021/22 Мудрик отыграл за "горняков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач.
Тренировочной сбор команда Александра Петракова проходит в Словении. В эту среду, 11 мая, "сине-желтые" сыграют товарищеский матч с "Боруссией" Менхенгладбах".
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