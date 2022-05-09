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Кривенцов: Сейчас не до красоты. В Глазго на первом месте будет результат
Матч с шотландцами состоится 1 июня
nfsbih.ba
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов оценил шансы сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.
— Валерий Сергеевич, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?
— Думаю, да. Когда была жеребьевка, мы все понимали, что команды у нас готовятся в привычном режиме, и к 24 марта, когда должен был состояться этот матч, все были бы не пике, я уже не говорю о легионерах, которые, по сути, всю зиму играли. Сейчас же, как мы видим, ситуация немножко другая…
— В какой форме, на ваш взгляд, сборники "Динамо" и "Шахтера", если судить по их матчам в благотворительном турне?
— Мне кажется, что на данный момент футболисты "Динамо" физически готовы лучше, они выглядят более мобильно. Хотя и игроки "Шахтера" сыграли достаточное количество спаррингов, поэтому я уверен, что горняки к матчу против шотландцев будут в порядке. Времени для этого достаточно.
— Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах?
— Виталий Миколенко на ходу, поскольку он практически всегда в составе "Эвертона". Александр Зинченко, на мой взгляд, тоже в хорошей форме, но, к сожалению, не всегда ему доверяют место в составе. Руслан Малиновский играет непривычно мало, но, учитывая нагрузки Гасперини, считаю, что Малиновский будет выглядеть отлично. Но опять, же для каждого легионера, который работает в сборной времени, чтобы набрать свои лучшие кондиции достаточно. Здесь очень важен психологический момент, ведь Александр Петраков у каждого из футболистов спросил, кому сколько нужно выходных, но все изъявили желание работать.
Значит, все понимают, что предстоящий матч с шотландцами стоит выше всего. Уверен, что у футболистов сборной проблем с мотивацией на этот поединок не будет. На первом месте в Глазго будет результат, и это все должны понимать. Сейчас не до красивого футбола.
— Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова?
— Есть ведь ротация. В сборной не 11 человек. Поэтому, считаю, что с этим проблем возникнуть не должно. На мой взгляд, тренерскому штабу национальной команды наиболее сложно будет во время тренировочного процесса. Будем дилемма — либо начать наигрывать стартовый состав на официальные поединки, либо дать возможность поиграть всем кандидатам. Это все прерогатива Александра Петракова, - заявил Кривенцов.
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