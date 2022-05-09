Защитник сборной Украины: Работаем над физическими данными

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о подготовке сине-желтых к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

"В течение этой недели мы хорошо тренировались. Работаем над физическими данными, потому что впереди пять тяжелых матчей, поэтому нужно хорошо подготовиться.

Во время сбора мы проведем много времени вместе, будем нарабатывать те или иные моменты тактического плана. Естественно, за долгое время можно лучше привыкнуть друг к другу. Каждый день будем работать не только для победы на поле, но и для того, чтобы порадовать нашу нацию, наших ребят из ВСУ. Очень много сообщений получаем на этот счет.