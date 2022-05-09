  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Защитник сборной Украины: Работаем над физическими данными
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник сборной Украины: Работаем над физическими данными

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Валерий Бондарь - о подготовке национальной команды

Защитник сборной Украины: Работаем над физическими данными

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о подготовке сине-желтых к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

"В течение этой недели мы хорошо тренировались. Работаем над физическими данными, потому что впереди пять тяжелых матчей, поэтому нужно хорошо подготовиться.

Во время сбора мы проведем много времени вместе, будем нарабатывать те или иные моменты тактического плана. Естественно, за долгое время можно лучше привыкнуть друг к другу. Каждый день будем работать не только для победы на поле, но и для того, чтобы порадовать нашу нацию, наших ребят из ВСУ. Очень много сообщений получаем на этот счет.

Читайте также"Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении

Моя мечта – поехать в Катар, потому что чемпионат мира у футболиста может быть раз в жизни. Это цель каждого игрока, прибывающего в сборную. Я уже выступал на молодежном чемпионате мира, но турнир национальных команд - совсем другой уровень. Очень хочется поехать туда.

Также хочется, чтобы наши ребята наша нация, наша славная Украина победили. Мы будем также работать на футбольных полях, помогать нашей стране всем, чем можем", - цитирует Бондаря пресс-служба УАФ.

Читайте такжеУкраинцы смогут бесплатно посетить матч сборной против Боруссии Менхенгладбах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде