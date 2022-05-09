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Мудрик: Все хорошо, спасибо нашим врачам и тренеру по физподготовке
Молодой футболист восстановился после небольшого повреждения
Фото: пресс-служба УАФ
Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свое возвращение в общую группу национальной команды.
"Ждал этого момента, хотелось вернуться к тренировкам в общей группе. Все хорошо, очень спасибо нашим врачам, тренеру по физподготовке. Они помогли мне поскорее восстановиться.
В Словении все на самом высоком уровне, есть необходимые условия для тренировок и подготовки к матчу. Что касается вечерней двусторонней игры, то это обычное дело, еще одна тренировка. В футбол играть всегда лучше, чем тренироваться", – сказал Мудрик в интервью пресс-службе УАФ.
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