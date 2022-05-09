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ВСУ зачищают Белогоровку, в Рубежном россияне несут потери

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В Попасной держим позиции

ВСУ зачищают Белогоровку, в Рубежном россияне несут потери

фото - Міноборони України

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в области. В частности, по его словам, украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли россияне.

"Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", - говорит Гайдай.

В Попасной ВСУ держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. В Рубежном враг ежедневно несет потери. В частности, за воскресенье украинские воины подбили пять танков, ликвидировали около двух десятков военных, много раненых.

"Воеводовка возле Северодонецка – полностью наша, ВСУ закрепили позиции. На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", – указал Гайдай.

Напомним, в субботу, 7 мая, россияне нанесли авиаудар по школе в селе Белогоровка, в бомбоубежище которой находилось около 90 человек. Из-под завалов эвакуировали 30 человек. Остальные, скорее всего, погибли.

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В статье: война с Россией
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