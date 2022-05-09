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Украина во вторник вылетает в Германию - Цыганков и Гуцуляк вне общей группы
Вскоре первый контрольный матч
Фото: УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к матчам июня. В том числе, к битве за выход на Чемпиона мира-2022.
Сегодня сборная провела традиционные две тренировки. Перед утренним занятием команда символично встретила вторую неделю подготовки общей фотографией с "сине-желтым" флагом и криками: "Слава Украине! Героям слава!".
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Стоит отметить, что вне общей группы находятся два игрока - Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк. Уже завтра, 10-го мая, сборная Украины вылетит в Германию.
11-го мая сборная Украины сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.
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