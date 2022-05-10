Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной

Украинская сборная готовится к, наверное, одному из важнейших этапов в своей истории. Причем делает это на фоне весьма сложных условий. Несмотря на то, что сама команда находится относительно далеко от войны, мысли игроков и тренерского штаба все равно терзают не только футбольные сомнения. С другой стороны, на фоне всего, игроки должны понимать важность ближайшего отрезка. Ибо выход на Чемпионат мира по футболу - яркая вспышка темного времени.

11-го мая коллектив Петракова проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Шотландии. "Боруссия" Менхенгладбах - не тот оппонент, которого многие ожидали, но в нашей ситуации на большее рассчитывать не приходится. Нужно серьезно подойти к контрольному спаррингу и постараться выжать из него максимум.

Смотрите товарищеский матч сборной Украины в среду, 11-го мая. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv.

Помимо этого, встречу будет транслировать YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.