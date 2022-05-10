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Национальная сборная Украины

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Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первый контрольный матч в рамках подготовки

Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная готовится к, наверное, одному из важнейших этапов в своей истории. Причем делает это на фоне весьма сложных условий. Несмотря на то, что сама команда находится относительно далеко от войны, мысли игроков и тренерского штаба все равно терзают не только футбольные сомнения. С другой стороны, на фоне всего, игроки должны понимать важность ближайшего отрезка. Ибо выход на Чемпионат мира по футболу - яркая вспышка темного времени.

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11-го мая коллектив Петракова проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Шотландии. "Боруссия" Менхенгладбах - не тот оппонент, которого многие ожидали, но в нашей ситуации на большее рассчитывать не приходится. Нужно серьезно подойти к контрольному спаррингу и постараться выжать из него максимум.

Смотрите товарищеский матч сборной Украины в среду, 11-го мая. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv.

Помимо этого, встречу будет транслировать YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Боруссия" М - Украина на UA-Футбол >>

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
10.05.2022 в 11:08
А заради показу матчів збірної і більш широкому доступу вболівальників до перегляду - кАНАЛу Футбол-1 слабо зняти кодування?! От і побачимо як Пенісофф і Ко. у такий час турбуються про українців!
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WuTаng (Київ)
10.05.2022 в 11:47
Вони на кордоні з Венгрією годинники і валізи з валютою вивозять, їм до кодування
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