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Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
Первый контрольный матч в рамках подготовки
Фото: УАФ
Украинская сборная готовится к, наверное, одному из важнейших этапов в своей истории. Причем делает это на фоне весьма сложных условий. Несмотря на то, что сама команда находится относительно далеко от войны, мысли игроков и тренерского штаба все равно терзают не только футбольные сомнения. С другой стороны, на фоне всего, игроки должны понимать важность ближайшего отрезка. Ибо выход на Чемпионат мира по футболу - яркая вспышка темного времени.
11-го мая коллектив Петракова проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Шотландии. "Боруссия" Менхенгладбах - не тот оппонент, которого многие ожидали, но в нашей ситуации на большее рассчитывать не приходится. Нужно серьезно подойти к контрольному спаррингу и постараться выжать из него максимум.
Смотрите товарищеский матч сборной Украины в среду, 11-го мая. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv.
Помимо этого, встречу будет транслировать YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Боруссия" М - Украина
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