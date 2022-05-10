Вирт: Сборная Украины сможет подойти к игре с Шотландией во всеоружии

Экс-голкипер сборной Украины, а ныне главный тренер "Вереса" Юрий Вирт оценил перспективы сине-желтых в квалификации на чемпионат мира-2022.

– Нужно признать, что незначительное преимущество в игровой практике будет на стороне британцев. Все же не будем забывать, что большинство подопечных главного тренера Александра Петракова задействованы в чемпионате УПЛ, а из-за агрессии россии вторая часть сезона у нас еще не начиналась. Остается надеяться, что во время майского сбора в Словении нашим ребятам удастся подтянуться во многих компонентах.

– В какой спортивной форме, на Ваш взгляд, находятся сборники "Динамо" и "Шахтера", если судить по их благотворительным матчам?

– Прежде всего, необходимо отдать должное тем организациям, которые позаботились, чтобы во время военного положения футболистам "Динамо" и "Шахтера" разрешили выехать за рубеж и принять участие в этом турне. Во-первых, были заработаны серьезные средства, которые передадут для нужд ВСУ, а во-вторых, наши команды получили возможность хоть таким образом наверстать упущенное в подготовке.

Поверьте, здесь результаты не имели первостепенного значения. Главное, что появилась возможность проводить полноценный тренировочный процесс, к тому же, и спарринг-партнеры были хорошего уровня. Вот почему, я уверен, что динамовцы и "горняки" прибыли в распоряжение Александра Петракова в рабочем состоянии.

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– Ваше впечатление от последних выступлений кандидатов в национальную сборную, выступающих в зарубежных чемпионатах?

– В первую очередь, важно, что все они здоровы. А то, что одни чаще выходят в стартовом составе, а другие ждут своего часа на скамейке запасных, не имеет большого значения. Ибо когда все соберутся во второй половине мая в сборной, то благодаря чрезвычайной мотивированности, сумеют за непродолжительный период совместной подготовки, подойти к противостоянию с Шотландией во всеоружии. Тем более, что Петраков – сильный психолог.

– Майские спарринги, четыре или пять официальных поединков в первой половине июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова?

– Здесь не должно возникнуть проблем. Думаю, что в первых спаррингах Александр Петраков даст возможность сыграть всем вызванным на сбор футболистам. А уже потом будет наигрывать стартовый состав на поединок с шотландцами. Верю, что для украинцев все сложится в Глазго удачно и тогда на очереди будет решающее сражение за путевку в Катар – с Уэльсом. И только после этого можно будет подумать о задачах в Лиге наций, - рассказал Вирт.