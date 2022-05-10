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Трубин: Этот сбор меняет нас - мы еще никогда не были вместе в такие трудные времена
Вратарь сборной Украины - о подготовке национальной команды
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин поделился своими впечатлениями от тренировочного процесса в Словении.
"Такие специфические тренировки очень важны, ведь стандарты - это почти 50 процентов голов. Я очень рад находиться в лагере сборной, здесь идет интересная интенсивная работа. У нас собралась мощная компания, сразу четыре вратаря. Но это хорошо, потому что в команде усиливается конкуренция, потому что каждый хочет играть и, соответственно, выкладывается на сто процентов. Также у нас налаживаются отношения между собой, и это плюс как для голкиперов, так и для всей сборной.
Конечно, мы все — разные вратари, с разной школой, поэтому у всех есть свои сильные и слабые стороны. Идет работа, и мы становимся лучше. Надо работать. Этот сбор меняет нас, мы еще никогда не были вместе в такие трудные времена. Очень важно, чтобы в команде был хороший микроклимат. Мы объединяемся, чтобы представлять собой одно целое, одну страну. У сборной Украины казацкий дух!", - заявил Трубин.
Напомним, уже завтра, 11 мая, команда Александра Петракова сыграет спарринг с "Боруссией" Менхенгладбах.
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