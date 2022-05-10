Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед игрой с Боруссией М

В среду, 11 мая, состоится товарищеский матч между сборной Украиной и "Боруссией" Менхенгладбах. Поединок пройдет в Германии на стадионе "Боруссия Парк".

Гимн Украины перед матчем исполнит вживую певица из Дрогобыча, лауреат многочисленных международных конкурсов, первая артистка, чьим продюсером стал Святослав Вакарчук — Кристина Соловей.

Спарринг сине-желтых с клубом немецкой Бундеслиги "Боруссия" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что вход для украинских болельщиков на этот матч будет бесплатным.