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Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед игрой с Боруссией М

Национальная сборная Украины
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Спарринг состоится уже завтра, 11 мая

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед игрой с Боруссией М

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

В среду, 11 мая, состоится товарищеский матч между сборной Украиной и "Боруссией" Менхенгладбах. Поединок пройдет в Германии на стадионе "Боруссия Парк".

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Гимн Украины перед матчем исполнит вживую певица из Дрогобыча, лауреат многочисленных международных конкурсов, первая артистка, чьим продюсером стал Святослав Вакарчук — Кристина Соловей.

Спарринг сине-желтых с клубом немецкой Бундеслиги "Боруссия" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что вход для украинских болельщиков на этот матч будет бесплатным.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
УАФ

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