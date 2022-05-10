"Ожидаю положительного результата". Скрипник - о перспективах сборной Украины

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от будущих матчей национальной сборной Украины.

"Я очень позитивно смотрю на нашу сборную и ожидаю положительного результата. Динамо играло, Шахтер играл. Те ребята, которые выезжали из Украины, в частности мой игрок Сергей Булеца, получали от тренеров сборной тренировочный и подготовительный материал. Так что то, что они должны были делать, они делали.

У нас, в Украине, очень дисциплинированные ребята. Поэтому не думаю, что будет проблема с физическими кондициями. Сыгранность? Для этого есть тренировки, групповая работа, видеоанализ", - заявил наставник.

11-го мая коллектив Петракова встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.