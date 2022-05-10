Сидорчук: Игра с Боруссией - это попытка привлечь внимание к тому, что происходит в Украине

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук посетил пресс-конференцию в преддверии игры против "Боруссии".

"Прежде всего, мы начали подготовку в Шотландию. Я считаю, что это скорее подготовительный матч, чем выставочный. Но так же не забываем о том, что сейчас происходит в Украине. Буквально за несколько часов до пресс-конференции я увидел фото из "Азовстали" с нашими ранеными военными, поэтому сказать, что это будет только подготовительный матч, у меня не получается, это будет еще одна попытка привлечь внимание к ситуации, которая сейчас происходит в Украине.

Эмоции всегда положительны, когда тебя вызывают в сборную. Для каждого мальчика, занимающегося футболом, это мечта где-то с 6-7 лет. Это всегда приятные чувства...

Если честно, мы не в худших условиях в плане жизни. Если вы видели происходящее в Украине, а именно на Востоке, в Одессе… Мы этого не чувствуем, хотя в начале войны все это почувствовали. В сборной мы не дискутируем, у всех примерно одно и то же на душе, в голове, на словах. Это не та пропаганда, которая идет с другой стороны, потому что мы живем на нашей земле, видим то, что происходит вживую, а не по телевизору. Здесь не может быть никакой дискуссии — у всех одно общее мнение. Что касается игры с Шотландией, то все ребята понимают, какое бремя у них плечах. Это может быть для всех украинцев вторая хорошая новость в последнее время после ленд-лиза, подписанного США. Все мы живем этой игрой и надеемся, что у нас все получится", – заявил Сидорчук.