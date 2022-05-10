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Вацко: Победа на футбольном поле – это тоже победа страны
Мнение известного комментатора
instagram.com/v.vatsko
Комментатор Виктор Вацко поделился своим мнение о важности выхода на Чемпионат мира-2022.
"Многим футболистам, мне приходят сообщения от воинов Вооруженных сил Украины, воинов, защищающих нашу страну. Слова плюс-минус одинаковые: все болеют сейчас за сборную Украины, все сейчас стремятся, хотят, чтобы сборная Украины сыграла с Шотландией и обыграла ее. Затем обыграла Уэльс, вышла в финальную стадию Чемпионата мира.
Потому, что победа на футбольном поле – это тоже победа страны. Я сейчас глобализирую: ребята говорят, что успехи поднимают моральный дух армии. Футбол дает возможность хоть на мгновение отвлечься, переключить внимание – это тоже очень важно на самом деле. Такое понятие как психологическая устойчивость – оно является одним из наиболее ключевых в военном деле. Я не специалист военного дела, но общаюсь с людьми, которые держат оружие в руках, – сказал Вацко.
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