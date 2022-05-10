  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вацко: Победа на футбольном поле – это тоже победа страны
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Победа на футбольном поле – это тоже победа страны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение известного комментатора

Вацко: Победа на футбольном поле – это тоже победа страны

instagram.com/v.vatsko

UA-Футбол
Новина українською

Комментатор Виктор Вацко поделился своим мнение о важности выхода на Чемпионат мира-2022.

"Многим футболистам, мне приходят сообщения от воинов Вооруженных сил Украины, воинов, защищающих нашу страну. Слова плюс-минус одинаковые: все болеют сейчас за сборную Украины, все сейчас стремятся, хотят, чтобы сборная Украины сыграла с Шотландией и обыграла ее. Затем обыграла Уэльс, вышла в финальную стадию Чемпионата мира.

Потому, что победа на футбольном поле – это тоже победа страны. Я сейчас глобализирую: ребята говорят, что успехи поднимают моральный дух армии. Футбол дает возможность хоть на мгновение отвлечься, переключить внимание – это тоже очень важно на самом деле. Такое понятие как психологическая устойчивость – оно является одним из наиболее ключевых в военном деле. Я не специалист военного дела, но общаюсь с людьми, которые держат оружие в руках, – сказал Вацко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Виктор Вацко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде