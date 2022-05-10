  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виктор остался в Словении, Алексей покинет тренировочный лагерь

Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины уже в Германии, где 11-го мая проведет товарищеский матч против "Боруссии" Менхенгладбах.

Во вторник вечером коллектив Петракова провел тренировку на стадионе "Боруссия-парк". Перед началом занятия игроки встретились с детьми, из детского дома Никополя, а также с мальчиками, которые до войны занимались в Украине в футбольных школах Днепра, Харьков, Киев, и сейчас находятся в Германии.

Фотогалерея

Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 1Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 2Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 3Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 4Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 5Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 6Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 7Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 8Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 9Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 10Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 11Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 12Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели - фото 13

Среди потерь, сборной завтра не помогут двое. Виктор Цыганков из-за травмы остался в Словении, в то время как Алексей Гуцуляк пропустит не менее двух недель. Он покинет тренировочный лагерь "сине-желтых".

Матч "Боруссия" М - Украина состоится 11-го мая, в 21:45.

Читайте такжеБоруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде