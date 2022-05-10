Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели

Сборная Украины уже в Германии, где 11-го мая проведет товарищеский матч против "Боруссии" Менхенгладбах.

Во вторник вечером коллектив Петракова провел тренировку на стадионе "Боруссия-парк". Перед началом занятия игроки встретились с детьми, из детского дома Никополя, а также с мальчиками, которые до войны занимались в Украине в футбольных школах Днепра, Харьков, Киев, и сейчас находятся в Германии.

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Среди потерь, сборной завтра не помогут двое. Виктор Цыганков из-за травмы остался в Словении, в то время как Алексей Гуцуляк пропустит не менее двух недель. Он покинет тренировочный лагерь "сине-желтых".

Матч "Боруссия" М - Украина состоится 11-го мая, в 21:45.