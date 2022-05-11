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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заряжай на сборную Украины в товарищеском матче против Боруссии!

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первый матч сборной в 2022-м

Заряжай на сборную Украины в товарищеском матче против Боруссии!

Париматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 мая, Сборная Украины проведет товарищеский матч против "Боруссии" из Менхенгладбаха в Германии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Поединок с Боруссией станет первым матчем для сборной Украины в рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. Также серия товарищеских матчей направлена на поддержку Украины и на поднятие боевого казацкого духа украинцев!

Сейчас "Боруссия" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы на победу нашей Сборной в сегодняшнем матче в 40%; вероятность, что победят хозяева – в 31%, а то, что в основное время команды сыграют вничью – в 29%. Сделать собственный прогноз и добавить драйва к просмотру можно на платформе первого легального букмекера Parimatch Ukraine.

Сегодняшний матч пройдет на стадионе Боруссия Парк. Для украинцев вход на арену бесплатный. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1", на OLL.tv, а также на официальном канале УАФ в Youtube.

Поддерживаем Украину! Заряжай на своих!

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В статье: Украина ПариМатч
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Комментарии (1)
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bato23
11.05.2022 в 11:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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