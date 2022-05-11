Сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч с Боруссией М

Сегодня, 11 мая, национальная сборная Украины в контрольном матче встретится против "Боруссии" Менхенгладбах. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на этот поединок.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Сергей Булеца, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Михаил Мудрик, Денис Гармаш

Нападающие: Артем Довбик, Артем Беседин

Из тех футболистов, которые прибыли в состав украинской делегации, в заявку из 20 исполнителей на игру не попал вратарь Анатолий Трубин.

Напомним, матч пройдет в Германии на стадионе "Боруссия Парк" и начнётся в 21:45.