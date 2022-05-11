Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч с Боруссией М
Без одного голкипера
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 11 мая, национальная сборная Украины в контрольном матче встретится против "Боруссии" Менхенгладбах. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на этот поединок.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Сергей Булеца, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Михаил Мудрик, Денис Гармаш
Нападающие: Артем Довбик, Артем Беседин
Из тех футболистов, которые прибыли в состав украинской делегации, в заявку из 20 исполнителей на игру не попал вратарь Анатолий Трубин.
Напомним, матч пройдет в Германии на стадионе "Боруссия Парк" и начнётся в 21:45.
Популярное сейчас
- Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле
- Примера. Барселона - Сельта 3:1. Дембеле - зверюга, Араухо - здоровья!
- Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели
- Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионатов Италии и Хорватии – Источник
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Новости по теме
- 23:54 Украинские Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели
- 20:00 Украинские Петраков: Ярмоленко сказал, что приедет в сборную 23-го числа с Миколенко - выходные ему не нужны
- 09:43 Прогнозы на футбол Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022