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Кто из известных футболистов играл за Боруссию Менхенгладбах? Квиз от UA-футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На тест есть четыре минуты

Кто из известных футболистов играл за Боруссию Менхенгладбах? Квиз от UA-футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 мая, сборная Украины в рамках подготовки ко встрече с Шотландией проведет товарищеский матч против "Боруссии" Менхенгладбах. Поединок состоится на стадионе соперника "сине-желтых", "Боруссия-Парк".

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Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за "Боруссию" Менхенгладбах. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за немецкий клуб.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) квиз от UA-Футбол
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