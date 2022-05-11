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Национальная сборная Украины

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Забарный: Каждый матч за сборную – это для нас как вызов

Национальная сборная Украины
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Сегодня сине-желтые проведут первый матч в 2022 году

Забарный: Каждый матч за сборную – это для нас как вызов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от предстоящего спарринга с "Боррусией" Менхенгладбах.

"Это не просто товарищеская игра, это – игра за сборную. Каждый матч за сборную – это для нас как вызов. Сейчас мы готовимся к нашему главному сопернику, к Шотландии, с которой, как все понимают, будет сложная игра. Следующие игры будут подготовительные к Шотландии, поэтому нужно хорошо подготовиться.

Люди, живущие в Германии, поддерживают нас. Это для нас очень важно. Мы своей игрой тоже хотим дать что-то от себя. Очень приятно, когда все нас встречают так тепло. Когда мы играли за "Динамо", то все были с флагами Украины – это очень достойно. Повторюсь, выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-нибудь надежду", - сказал Забарный.

Напомним, матч пройдет в Германии на стадионе "Боруссия Парк" и начнётся в 21:45.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах) Илья Забарный
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Источник:
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